В России назвали фактор, тормозящий новые переговоры с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский замедляет процесс проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию, оставляя право на обсуждение территориальных вопросов исключительно за собой. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Чепу. «Пока позиции нашей и украинской стороны сильно отличаются. Мы, в частности, слышим заявления Зеленского о территориях, в том числе о Крыме, что, конечно, абсурдно», — отметил он. Депутат также отметил, что вопрос гарантий безопасности остается актуальным и должен учитывать интересы России. Он подчеркнул необходимость выработки единого подхода к гарантиям безопасности для всех сторон — Украины, России и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский замедляет процесс проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию, оставляя право на обсуждение территориальных вопросов исключительно за собой. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Чепу.

«Пока позиции нашей и украинской стороны сильно отличаются. Мы, в частности, слышим заявления Зеленского о территориях, в том числе о Крыме, что, конечно, абсурдно», — отметил он.

Депутат также отметил, что вопрос гарантий безопасности остается актуальным и должен учитывать интересы России. Он подчеркнул необходимость выработки единого подхода к гарантиям безопасности для всех сторон — Украины, России и Европы.

Фото: Thomas Peter / Reuters