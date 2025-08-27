В России дополнили перечень противопоказаний к управлению автомобилем

С 1 сентября в России вступит в силу обновленный список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, сообщает РИА Новости. В соответствии с новым документом правительства, перечень заболеваний включил в себя приобретенную недостаточность цветового зрения, цветовую слепоту и различные формы дальтонизма. Кроме того, в обновленный список вошли общие расстройства психологического развития, включая синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера. Эти изменения внесли на основании 10-го пересмотра международной статистической классификации болезней (МКБ-10). Ранее также заявляли, что наличие депрессии у водителя также может стать основанием для лишения водительского удостоверения.

Ранее Тургунбой Зокиров, ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА, отметил, что наличие депрессии у водителя также может стать основанием для лишения водительского удостоверения. Лишение прав возможно только для водителей с диагнозами «Депрессивный эпизод» и «Рекуррентное депрессивное расстройство». Важно отметить, что многие антидепрессанты могут влиять на нервную систему, что делает управление автомобилем в таком состоянии опасным.

Зокиров добавил, что лишить прав могут только тех водителей, у которых депрессия была выявлена во время медосмотра для получения или замены водительского удостоверения. В этом случае медики могут направить пациента на дополнительное обследование, и при подтверждении диагноза удостоверение могут изъять.