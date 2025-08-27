В МЧС рассказали о пожаре в жилом доме в Рязанской области
Информация о пожаре в Касимове поступила 26 августа в 08:38. Загорелся жилой многоквартирный дом. Его тушили 10 человек, пять единиц спецтехники. Огнем повреждена квартира. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет.
Напомним, пожар случился в микрорайоне Затон в Касимове.