В Госдуме предложили сделать единое удостоверение школьника
Депутаты направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Парламентарии считают, что этот документ дал бы возможность детям проще взаимодействовать с предоставляющими льготы организациями. Также это бы облегчило жизнь семьям и избавило школы от лишней бюрократической нагрузки.
В Госдуме предложили сделать единое удостоверение школьника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов Анну Скрозникову, Сардану Авксентьеву и Антона Ткачева.
Они направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Парламентарии считают, что этот документ дал бы возможность детям проще взаимодействовать с предоставляющими льготы организациями.
Также это бы облегчило жизнь семьям и избавило школы от лишней бюрократической нагрузки.