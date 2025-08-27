В Дербенте подростку поставили неправильный диагноз и он умер от сепсиса

В Дербенте подростку поставили неправильный диагноз и он умер от сепсиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

19 августа 15-летний мальчик обратился вместе с родителями в больницу из-за сильной боли в руке. Медики скорой предположили перелом, затем в травмпункте врач подтвердил эти подозрения. Отмечается, что рентген не работал, пациента повезли в ЦРБ, где после обследования диагноз не подтвердился. С подозрением на сильный ушиб ребенка отправили лечиться дома.

Со временем боль усилилась, рука опухла и до 24 августа мальчику каждый день вызывали скорую. Медики кололи обезболивающее и уезжали. 25 августа родные решили отвезти несовершеннолетнего на обследование в Ставрополь.

Местные специалисты заметили сильное нагноение и предположили, что это результат укуса насекомого. Пациента прооперировали, но спасти не смогли — по словам близких, из-за несвоевременного лечения у него начался сепсис, и 26 августа он скончался.

Семья требуют привлечь к ответственности дербентских врачей, не заметивших укус и придумавших ушиб. Прокуратура Дагестана начала проверку.