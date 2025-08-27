В 2026—2028 годах в Рязани отремонтируют 642 жилых дома
В Рязанской области утвердили план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Согласно документу, в Рязани капремонт проведут в 642 многоквартирных домах. За пределами областного центра — в 724 объектах. В каждом доме выполнят разные работы. В рамках реализации программы намерены отремонтировать внутренние инженерные системы, крыши, подвальные помещения, фасады, фундаменты и лифты.
С подробным планом можно ознакомиться по