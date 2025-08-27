У жителя Касимова украли телефон во время застолья с друзьями

В Касимове полицейские раскрыли кражу смартфона, произошедшую во время застолья друзей. По словам потерпевшего, накануне он устроил застолье с друзьями. В какой-то момент, находясь под воздействием алкоголя, хозяин квартиры заснул. Когда он проснулся, то заметил, что гости разошлись, а его смартфон исчез. В ходе расследования выяснилось, что один из гостей предлагал на окраине города смартфон на продажу. Оперативники установили его личность и вскоре задержали. Как оказалось, он незаметно забрал телефон у спящего хозяина и успел продать его случайному знакомому. Сотрудники полиции изъяли похищенный смартфон, а злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы по статье о краже.

В Касимове полицейские раскрыли кражу смартфона, произошедшую во время застолья друзей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

По словам потерпевшего, накануне он устроил застолье с друзьями. В какой-то момент, находясь под воздействием алкоголя, хозяин квартиры заснул. Когда он проснулся, то заметил, что гости разошлись, а его смартфон исчез.

В ходе расследования выяснилось, что один из гостей, 31-летний мужчина, предлагал на окраине города смартфон на продажу. Оперативники установили его личность и вскоре задержали. Как оказалось, он незаметно забрал телефон у спящего хозяина и успел продать его случайному знакомому, собираясь потратить вырученные деньги на алкоголь.

Сотрудники полиции изъяли похищенный смартфон, а злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы по статье о краже.