Студент РГРТУ победил в первом образовательном заезде «ШУМ. Медиацентр»

С 12 по 18 августа в Калининграде проходил первый образовательный заезд «ШУМ. Медиацентр» Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», объединивший более 300 участников со всей страны.

Участники форума работали над практическими кейсами от ведущих российских компаний, разрабатывали проекты в формате бренд-медиа и проходили образовательные программы под руководством экспертов. В рамках программы были организованы экскурсии на предприятия по командам и также по Калининграду.

По итогам личного зачета студент РГРТУ имени В. Ф. Уткина Сергей Розумный стал победителем форума. Также, его команда заняла 4-е место среди 30 других коллективов, что дало возможность продолжить работу над проектом осенью в Москве.

«Я хотел проявить себя на максимум, ведь не знаешь, когда выпадет следующая возможность участвовать во Всероссийском форуме. Я старался быть активным, выполнял все дополнительные задания, выступал на защите бренд-медиа от нашей команды. Результаты до последнего держали в секрете, и когда объявили второе место, а моей фамилии не было, я понял — либо все, либо ничего. И когда прозвучало мое имя, это стало сильным мотиватором продолжать развиваться и двигаться дальше», — поделился впечатлениями Сергей.