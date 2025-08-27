Рязанские СМИ и информканалы предупредили о рассылке дипфейков
Отмечается, что поддельные видеоматериалы от лица якобы представителей власти отправляют в предложки с закрытых аккаунтов. «Это фейк! Официальные обращения публикуются только в официальных источниках», — говорится в сообщении. Также в нем призвали не доверять вбросам и использовать проверенную информацию.
