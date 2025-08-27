Рязань
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец станет участником шоу «Титаны» на телеканале ТНТ
Рязанец станет участником шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Об этом пишет портал 7info.

39-летний Александр Смирнов — мастер спорта, двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира по шахбоксу, депутат, тренер и многодетный отец.

«Это масштабный и спортивный проект с непредсказуемыми испытаниями. Судя по предыдущим сезонам, шансы на победу у меня большие», — поделился спортсмен.

Он добавил, что в случае выигрыша отдаст денежный приз нуждающимся.

Возрастное ограничение шоу — 16+.

Фото: страница Александра Смирнова ВКонтакте.