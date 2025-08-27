Рязанец станет участником шоу «Титаны» на телеканале ТНТ
39-летний Александр Смирнов — мастер спорта, двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира по шахбоксу, депутат, тренер и многодетный отец. «Это масштабный и спортивный проект с непредсказуемыми испытаниями. Судя по предыдущим сезонам, шансы на победу у меня большие», — поделился спортсмен. Он добавил, что в случае выигрыша отдаст денежный приз нуждающимся. Возрастное ограничение шоу — 16+.
Рязанец станет участником шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Об этом пишет портал 7info.
39-летний Александр Смирнов — мастер спорта, двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира по шахбоксу, депутат, тренер и многодетный отец.
«Это масштабный и спортивный проект с непредсказуемыми испытаниями. Судя по предыдущим сезонам, шансы на победу у меня большие», — поделился спортсмен.
Он добавил, что в случае выигрыша отдаст денежный приз нуждающимся.
Возрастное ограничение шоу — 16+.
Фото: страница Александра Смирнова ВКонтакте.