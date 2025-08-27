Рязанцы рассказали о застрявшей на перекрестке фуре
Инцидент случился на пересечении Солотчинского шоссе и Окского проезда. «Длинная машина грузовая не могла протиснуться, зацепила другую», — рассказали порталу очевидцы. По данным сервиса «Яндекс Карты», на участке образовался затор.
Рязанцы рассказали о застрявшей на перекрестке фуре. Об этом в среду, 27 августа, сообщил Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Инцидент случился на пересечении Солотчинского шоссе и Окского проезда.
«Длинная машина грузовая не могла протиснуться, зацепила другую», — рассказали порталу очевидцы.
По данным сервиса «Яндекс Карты», на участке образовался затор.