Рязанцев предупредили о надвигающихся грозах
Рязанцев предупредили о надвигающихся грозах. Информацию со ссылкой на Гидрометцентр разместило региональное МЧС.
Отмечается, что в ближайшие часы, с сохранением до конца суток 27 августа, на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, ливни, усиление ветра порывами 12-15 м/с.
Жителей призвали быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.