Россиянам рассказали об индексации пенсий в 2026 году
Отмечается, что размер социальных пенсий пересмотрят и увеличат с 1 апреля 2026 года. Это затронет россиян с инвалидностью и получателей пенсии по потере кормильца. Кроме того, с 1 февраля проиндексируют страховые пенсии работающих и неработающих граждан.
