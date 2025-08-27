Россиянам дали рекомендации по выбору одежды для школьников
По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве, на осенних и зимних куртках, а также на рюкзаках детей должны быть светоотражающие элементы. Она отметила, что многие ученики начинают путь в школу в темное время суток, поэтому такие детали особенно важны для их безопасности. Ярославская также напомнила, что родители первоклассников должны заранее показать ребенку безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Она посоветовала пройти этот путь вместе с ребенком, обращая внимание на пешеходные переходы, светофоры и припаркованные автомобили.
Россиянам дали рекомендации по выбору одежды для школьников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.
По ее словам, на осенних и зимних куртках, а также на рюкзаках детей должны быть светоотражающие элементы. Она отметила, что многие ученики начинают путь в школу в темное время суток, поэтому такие детали особенно важны для их безопасности.
Ярославская также напомнила, что родители первоклассников должны заранее показать ребенку безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Она посоветовала пройти этот путь вместе с ребенком, обращая внимание на пешеходные переходы, светофоры и припаркованные автомобили.