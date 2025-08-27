Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
16°
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.20 / 80.00 27/08 18:30
Нал. EUR 94.10 / 94.50 27/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 967
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 582
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 535
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 591
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россельхознадзор проверит безопасность рязанских яблок
Сотрудники управления в рамках внеплановой проверки на одном из сельхозпредприятий области отобрали для лабораторных исследований сорта «Мартовское», «Рождественское», «Орловское полосатое», «Лобо» и «Синап Орловский». В плодах будут оценивать остаточное количество действующего вещества пестицидов и агрохимикатов. В случае превышения допустимых норм, производителя привлекут к предусмотренной законом ответственности.

Россельхознадзор проверит безопасность рязанских яблок. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудники управления в рамках внеплановой проверки на одном из сельхозпредприятий области отобрали для лабораторных исследований сорта «Мартовское», «Рождественское», «Орловское полосатое», «Лобо» и «Синап Орловский».

В плодах будут оценивать остаточное количество действующего вещества пестицидов и агрохимикатов. В случае превышения допустимых норм, производителя привлекут к предусмотренной законом ответственности.