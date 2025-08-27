Россельхознадзор проверит безопасность рязанских яблок
Сотрудники управления в рамках внеплановой проверки на одном из сельхозпредприятий области отобрали для лабораторных исследований сорта «Мартовское», «Рождественское», «Орловское полосатое», «Лобо» и «Синап Орловский». В плодах будут оценивать остаточное количество действующего вещества пестицидов и агрохимикатов. В случае превышения допустимых норм, производителя привлекут к предусмотренной законом ответственности.
