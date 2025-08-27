Роскомнадзор подал в суд на Telegram

Роскомнадзор (РКН) направил в Арбитражный суд Москвы протокол о нарушении законодательства при работе с персональными данными в отношении мессенджера Telegram. Об этом пишет URA.ru. В материалах дела указали, что ведомство обвиняет компанию в несоблюдении предписаний, касающихся обработки персональных данных российских пользователей. Telegram не выполнил требования о корректировке, блокировке или уничтожении персональных данных. Ведомство не предоставляет подробностей о характере предполагаемого нарушения. Если нарушение будет признано первым, компании грозит штраф до 90 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может возрасти до 500 тысяч рублей. Судебное заседание по делу назначили на 15 октября.

