На 21-летнего рязанца завели дело за уклонение от призыва на военную службу
21-летнего жителя Спасского района заподозрили в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщила 27 августа пресс-служба регионального СУ СКР.
