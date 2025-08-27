Мошенники начали обманывать по новой схеме с электронными дневниками

Аферисты придумали новую схему, нацеливаясь на родителей школьников под видом доступа к электронным дневникам. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России. Они звонят или пишут, представляясь сотрудниками школы или техподдержки, и просят подтвердить номер, обновить данные или активировать учетную запись. Жертв просят назвать коды из СМС или перейти на фишинговый сайт. На поддельных ресурсах требуют авторизации через ложную ЕСИА. Получив данные, мошенники получают доступ к банковским приложениям и «Госуслугам», а затем звонят якобы от правоохранителей и выманивают деньги. МВД предупреждает: сотрудники школ никогда не просят по телефону СМС‑коды, пароли или паспортные данные. Для доступа к дневнику используйте только официальные сайты школы или «Госуслуги».

Аферисты разработали новую схему мошенничества, нацеливаясь на родителей школьников под предлогом получения доступа к электронным дневникам. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

Мошенники начинают с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, представляясь сотрудниками школ или технической поддержки. Они утверждают, что для корректной работы электронного дневника необходимо подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. В ходе общения они могут попросить сообщить коды из СМС или направить жертву на фишинговый ресурс.

На этих поддельных сайтах преступники требуют «авторизации» через фальшивую Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Получив доступ к персональным данным жертв, мошенники могут проникнуть в банковские приложения и «Госуслуги», а затем звонить под видом правоохранителей, запугивая родителей и убеждая их перевести деньги на якобы «безопасные счета».

МВД России предупреждает, что сотрудники учебных заведений никогда не будут запрашивать по телефону коды из СМС, пароли или паспортные данные. Для доступа к электронному дневнику следует использовать только официальные сайты школ или «Госуслуги».