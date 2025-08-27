Мошенники начали обманывать по новой схеме с электронными дневниками

Аферисты разработали новую схему мошенничества, нацеливаясь на родителей школьников под предлогом получения доступа к электронным дневникам. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.
Мошенники начинают с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, представляясь сотрудниками школ или технической поддержки. Они утверждают, что для корректной работы электронного дневника необходимо подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. В ходе общения они могут попросить сообщить коды из СМС или направить жертву на фишинговый ресурс.
На этих поддельных сайтах преступники требуют «авторизации» через фальшивую Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Получив доступ к персональным данным жертв, мошенники могут проникнуть в банковские приложения и «Госуслуги», а затем звонить под видом правоохранителей, запугивая родителей и убеждая их перевести деньги на якобы «безопасные счета».
МВД России предупреждает, что сотрудники учебных заведений никогда не будут запрашивать по телефону коды из СМС, пароли или паспортные данные. Для доступа к электронному дневнику следует использовать только официальные сайты школ или «Госуслуги».