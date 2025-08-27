Mash: Стивен Сигал открыл мусороперерабатывающий бизнес в России
По информации портала, соучредителями компании стали сын звезды Доминик и бизнесмен Михаил Замарин. Отмечается, что фирма может заниматься торговлей продуктами, одеждой, продажей самолетов и научными исследованиями в нанотехнологиях. По словам Замарина, он хочет увеличить долю переработанного пластика в России с 4% до 20%.
Американский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал открыл в России бизнес по переработке отходов. Об этом в среду, 27 августа, сообщает Telegram-канал Mash.
Фото: РИА Новости.