Льготники Рязанской области могут изменить набор социальных услуг до 1 октября

До 1 октября 2025 года федеральные льготники Рязанской области могут изменить набор социальных услуг на 2026 год. Об этом информирует граждан Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону. В области проживает более 18 тысяч льготников, имеющих право на получение социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте. В натуральной форме доступны лекарства, лечебное питание, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. К федеральным льготникам относятся инвалиды, участники ВОв, ветераны боевых действий и другие категории граждан. Изменить порядок получения социальных услуг можно ежегодно через портал Госуслуг, клиентские службы Отделения Социального фонда России и МФЦ.

До 1 октября 2025 года федеральные льготники Рязанской области могут изменить набор социальных услуг на 2026 год. Об этом информирует граждан Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

В области проживает более 18 тысяч льготников, имеющих право на получение социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте. В натуральной форме доступны лекарства, лечебное питание, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения.

К федеральным льготникам относятся инвалиды, участники ВОв, ветераны боевых действий и другие категории граждан.

Изменить порядок получения социальных услуг можно ежегодно через портал Госуслуг, клиентские службы Отделения Социального фонда России и МФЦ.