Иностранцы стали чаще посещать Россию с туристическими поездками
Годовой прирост составил 18%. Это связано с упрощением визового режима и увеличением прямого авиасообщения. Также повлияла программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.
Иностранцы стали чаще посещать Россию с туристическими поездками. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Это связано с упрощением визового режима и увеличением прямого авиасообщения. Также повлияла программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.