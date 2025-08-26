Жителя Магнитогорска признали погибшим из-за «двойника», погибшего на СВО
Жителя Магнитогорска признали погибшим из-за «двойника», погибшего на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным канала, мужчина узнал о своем двойнике около 7 лет назад, когда стали приходить чужие штрафы и долги по ЖКХ. Мужчина с таким же именем и датой рождения жил в Камышлове (город в Свердловской области).
Отмечается, что накануне магнитогорец узнал, что его автомобиль снят с учета еще в мае. В ГИБДД ему сообщили, что это сделали в связи со смертью владельца, хотя мужчина пытался объяснить им, что жив. Как оказалось, его «двойник» погиб на СВО, поэтому в ведомстве прекратили все регистрационные действия в отношении автомобиля.
Магнитогорец написал обращение в федеральные органы с просьбой решить ситуацию.