В Захарове к концу года запустят водозаборный узел
До конца года в селе Захарово запустят новый водозаборный узел. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО» со ссылкой на главу администрации Захаровского района Ильдуса Абдюшева. Проект включает новую скважину, водонапорную башню и станцию водоподготовки. В настоящий момент идут закупочные процедуры. По словам Абдюшева, объект планируют ввести в эксплуатацию до 25 декабря.
