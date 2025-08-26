Рязань
В Тверской области скончалась 25-летняя закодированная девушка

В Тверской области скончалась 25-летняя закодированная девушка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

София испытывала проблемы с алкоголем, и накануне родственники отвезли ее в наркологическое учреждение для проведения процедуры кодирования.

Однако, вернувшись домой, она вспомнила, что друзья однажды соврали, сказав, что кодировка не действует. Это привело к тому, что она отправилась в магазин и приобрела спиртное.

После употребления алкоголя София почувствовала себя плохо и впала в кому. Несмотря на срочную госпитализацию, медики не смогли спасти девушку.

Фото: Плохие новости 18+