В Шацком районе сменили прокурора
Согласно приказу генпрокурора РФ, с 25 августа на должность прокурора Шацкого района Рязанской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Лахтиков. В 2008 году он окончил рязанский филиал университета МВД) по специальности «юриспруденция». В прокуратуре работает с октября 2010 года. Замещал должности помощника прокурора Шиловского района Рязанской области, заместителя Луховицкого городского прокурора Московской области, заместителя прокурора Октябрьского района Рязани, прокурора Пителинского района Рязанской области. С ноября 2022 года работал Касимовским межрайонным прокурором Рязанской области.
