В Сасовском округе горел жилой дом
25 августа горел жилой дом в деревне Лукьяново Сасовского муниципального округа. Об этом сообщили в МЧС по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 12:48. Тушили возгорание 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 48 метров квадратных. Уточняется, что в результате огонь повредил жилой дом.
