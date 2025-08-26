В Ряжске мужчина украл велосипед у подростка, пока тот был в библиотеке
По данным полиции, мальчик оставил велосипед на улице без противоугонных приспособлений и ушел в библиотеку. Когда он вернулся, транспортное средство уже украли. Выяснилось, что к краже причастен 55-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
