В Рязанской области осудили двух человек за кражи
Сараевский суд вынес приговор двум молодым людям за кражу. Об этом 26 августа сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, в октябре 2024 года 18-летний уроженец Липецкой области и 19-летний житель Сараевского района вынесли из дома в селе Кривское Сараевского района имущество общей стоимостью 20 725 рублей. Среди украденного — металлические стулья, ТВ-приставка, тонометр, куртка.

На следующий день молодые люди из постройки потерпевшего украли мотоблок и прицеп к нему. Ущерб хозяину составил еще 15 406 рублей.

Ранее, в сентябре 2024 года, липчанин из-за неприязни к жителю Сараев порезал на его иномарке шины, разбил лобовое стекло и стекло передней правой двери. Стоимость восстановительных работ составила более 44 тысяч рублей.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений. Сараевца приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Липчанина — к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.