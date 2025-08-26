В Рязанской области мужчина пропал в лесу
Пропавшему Сергею Зимнухову из села Покровское (Ухоловский район) 64 года. 25 августа мужчина ушел в лес и не вернулся. В день пропажи он был одет в кофту болотного цвета, синюю футболку в белую полоску, синие штаны. болотные сапоги. Его приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза.
В Рязанской области мужчина пропал в лесу. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Пропавшему Сергею Зимнухову из села Покровское (Ухоловский район) 64 года. 25 августа мужчина ушел в лес и не вернулся.
В день пропажи он был одет в кофту болотного цвета, синюю футболку в белую полоску, синие штаны. болотные сапоги.
Его приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза.
Утром 26 августа поиски мужчины завершились.