В Рязани состоится VIII Международный форум древних городов

5-6 сентября в Рязани состоится VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее». Мероприятие организовано правительством Рязанской области при поддержке федеральных институтов и партнеров и объединит делегации российских и зарубежных городов с более чем 500-летней историей. В 2025 году специальными гостями форумных площадок станут представители новых территорий, таких как Севастополь, Белгород, Донбасс, Луганск, Крым. Особым событием масштабной программы станет Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», который в этом году охватывает 15 городов по всей России.

Основная тема форума этого года напрямую связана с Годом защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение исторической памяти, бережное отношение к культурному наследию и формирование будущего через преемственность поколений станут ключевыми темами пленарных заседаний и диалоговых площадок с участием экспертов международного, федерального и регионального уровней. Модераторами выступят ведущие российские специалисты в области истории, археологии, архитектуры, искусства, этнографии и литературного творчества.

Программа Форума сочетает в себе насыщенную деловую повестку. На базе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и областной библиотеки имени Горького состоятся пленарные заседания, стратегические сессии и экспертные дискуссии, посвященные роли исторических городов в укреплении традиционных ценностей, поиску решений для развития территорий и муниципального управления, а также будущему брендов и идентичности городов. В центре внимания окажутся вопросы сохранения наследия, вовлечения граждан, инвестиций и законодательных инициатив. Параллельно пройдут конференции и научно-практические встречи, в том числе XI межрегиональная конференция «Рязанская земля: история, культура, общество», телемост «Мировое кафе», лекционные и образовательные блоки, а также презентации культурно-просветительских проектов для детей и молодежи.

Культурная программа VIII Международного форума древних городов традиционно будет насыщенной и масштабной. В течение двух дней жители и гости смогут посетить зону детской анимации, спортивные площадки, мастер-классы, ремесленные и интерактивные площадки, а также маркет локальных брендов и гастрономические пространства.

На главной сцене выступят народные ансамбли и театры Рязанской области, творческие коллективы из разных регионов, а также состоятся выходы специальных музыкальных проектов («Группа Feelin’s», «DeoraFolk», «Donbass», шоу «Marco Krasso») и хэдлайнеров форума: Влады MIRAVI (5 сентября) и Ларисы Долиной (6 сентября).

Ярким событием станет Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», который в этом году охватывает 15 городов в пяти федеральных округах страны. 5 сентября на Лыбедском бульваре для жителей и гостей Рязанской области выступят популярные артисты — певица Влада MIRAVI и группа «ПослеZавтра». Фестиваль позволит каждому почувствовать себя частью единого многонационального народа, напомнит о богатстве российских традиций, культуры, истории. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал 5 августа в Орле и завершится 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главные темы — гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей.

В этом году Фестиваль проходит в Центральном, Северо-Западном, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Среди участников наряду с Рязанью — Орел, Ярославль, Биробиджан, Прокопьевск, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Самара, Псков, Кемерово, Великий Новгород, Кострома, Иркутск, Оренбург и Новосибирск. Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Все для Победы!» и Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Информационный партнер — радиостанция «Гордость».

Форум не ограничивается только культурными событиями: в его программе предусмотрены значимые социальные инициативы. В Рязанской области успешно реализуется региональный проект Губернатора Павла Малкова «Активное долголетие — Здоровая Рязань», участниками которого уже стали более 100 тысяч человек. Он объединяет учреждения культуры, спорта, здравоохранения, НКО и представителей бизнеса, создавая более 1000 точек активности в городах и районах области. Программа включает 20 направлений — от оздоровительных практик до творческих занятий, экскурсий и клубов по интересам. Все активности формируются по запросу самих участников, а уже в сентябре, в рамках VIII Международного форума древних городов Рязань примет V региональный фестиваль «Активное долголетие — Здоровая Рязань» как подтверждение системного подхода и лидерства региона в вопросах активного старшего возраста.

Не менее значимое направление — поддержка семей. В рамках культурной программы форума состоится День многодетных семей Рязанской семейной Губернии. На региональных площадках проекта «Рязанская семейная губерния» традиционно отмечаются достижения рязанцев: только в 2025 году знаками отличия отмечены более 90 семей, а в 13 муниципальных образованиях учреждены собственные награды. Важным шагом стала и федеральная инициатива: Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекты о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», уравняв их права с Героями Труда России, включая ежемесячные выплаты около 72 тысяч рублей. Эти инициативы подчеркивают значимость семейного воспитания и государственную поддержку тех, кто принял решение создавать большие семьи.

Возрастное ограничение: 0+