В Рязани произошло ДТП с участием автобуса
По словам очевидцев, авария случилась на улице Новоселов. Столкнулись легковушка и автобус. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», на участке дороги образовалась серьезная пробка. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
