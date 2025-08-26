В Рязани благоустроят участок набережной от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину

В Рязани благоустроят участок набережной от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину. Об этом пишет газета « Рязанские ведомости » со ссылкой на губернатора Павла Малкова.

Малков рассказал, что в этом году планируется специалисты благоустроят участок от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину. В перспективе набережная протянется до Орехового озера.

Губернатор отметил, что «самой затратной и сложной частью проекта» станет укрепление берегов рек. Общая стоимость работ, по его словам, может составить 12-13 млрд. рублей.

Малков добавил, что набережная должна стать связующим звеном разных частей Большого пешеходного маршрута, который соединит Лесопарк и Рюмину рощу.