В Рязани благоустроят участок набережной от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину
Малков рассказал, что в этом году планируется специалисты благоустроят участок от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину. В перспективе набережная протянется до Орехового озера. Губернатор отметил, что «самой затратной и сложной частью проекта» станет укрепление берегов рек. Общая стоимость работ, по его словам, может составить 12-13 млрд. рублей. Малков добавил, что набережная должна стать связующим звеном разных частей Большого пешеходного маршрута, который соединит Лесопарк и Рюмину рощу.
