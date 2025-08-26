В Российских магазинах резко подорожало молоко

В России зафиксировали резкое подорожание молока «Домик в деревне» с жирностью 3,2%. С 16 по 23 августа цена на данный продукт увеличилась на 18,2%. Об этом сообщила Газета. ру со ссылкой на заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова. «По состоянию на 23 августа значение Индекса Мишек выросло на 1,7% по сравнению с его снижением неделю назад также на 1,7%. С 16 по 23 августа выросли цены на молоко (+18,2%) и морковь (+11,4%). Снизились цены на куриные тушки „Каждый день“ (-5,6%). В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 6,2%. В формате год к году рост цен в корзине Индекса Мишек ускоряется вторую неделю подряд», — отметил Абрамов.

Среди других товаров, подорожавших за последний год, можно отметить апельсиновый сок J7 (+36,4%), морковь (+34,5%) и конфеты «Мишка косолапый» (+22,4%). В то же время некоторые продукты, такие как бананы (-25,0%) и сливочное масло «Домик в деревне» (-12,2%), стали дешевле.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 18 августа составила 8,49%, что немного ниже показателя 8,58% за неделю до этого.