В России запустят приложение для отслеживания геолокации мигрантов
С 1 сентября в Москве начнет работать специальное приложение, похожее на систему «Социальный мониторинг», применявшуюся в период пандемии. Об этом пишет «Газета. ру». Если тогда данные о местоположении передавали заболевшие, теперь такую обязанность планируют возложить на иностранных граждан, сообщил мэр Собянин. В столице также введут электронную карту мигранта, куда будут вноситься все персональные сведения. Полицейский сможет отсканировать QR‑код и получить информацию о приезжем: дата прибытия, место работы и другие данные. При наличии зафиксированного правонарушения, отмеченного красным, сотрудник МВД будет обязан задержать иностранца.
С 1 сентября в Москве начнет работать специальное приложение, похожее на систему «Социальный мониторинг», применявшуюся в период пандемии. Об этом пишет «Газета. ру».
Если тогда данные о местоположении передавали заболевшие, теперь такую обязанность планируют возложить на иностранных граждан, сообщил мэр Собянин.
В столице также введут электронную карту мигранта, куда будут вноситься все персональные сведения. Полицейский сможет отсканировать QR‑код и получить информацию о приезжем: дата прибытия, место работы и другие данные. При наличии зафиксированного правонарушения, отмеченного красным, сотрудник МВД будет обязан задержать иностранца.