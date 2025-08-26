В России пьяных самокатчиков будут лишать водительского удостоверения
Первый штраф в размере 30 тысяч рублей за такое нарушение назначил Верховный суд мужчине из Воронежской области, также его лишили прав. Теперь самокаты с двигателем мощнее 0,25 кВт приравняли к мопедам и для управления ими нужно водительское удостоверение категории «М». Правило не касается маломощных самокатов и электровелосипедов.
В России пьяных самокатчиков будут лишать водительского удостоверения. Об этом пишет «Газета. ру».
Первый штраф в размере 30 тысяч рублей за такое нарушение назначил Верховный суд мужчине из Воронежской области, также его лишили прав.
Теперь самокаты с двигателем мощнее 0,25 кВт приравняли к мопедам и для управления ими нужно водительское удостоверение категории «М».
Правило не касается маломощных самокатов и электровелосипедов.