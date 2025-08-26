В России нашли новую стратегию лечения болезни Альцгеймера

Исследователи разработали новую стратегию для борьбы с болезнью Альцгеймера, пишет «Газета. ру». Вместо того, чтобы пытаться удалить вредные вещества из мозга, они сосредоточились на регулировании уровня кальция в нервных клетках. Ученые обнаружили, что при Альцгеймере нарушается баланс кальция в клетках мозга, что приводит к их повреждению. Исследователи предложили использовать специальное соединение под названием NDC-9009, которое помогает клеткам справляться с избытком кальция. В экспериментах на мышах с болезнью Альцгеймера применение NDC-9009 помогло нормализовать работу нейронов и улучшить память.

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали новую стратегию для борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом пишет «Газета. ру».

Вместо того, чтобы пытаться удалить вредные вещества из мозга, они сосредоточились на регулировании уровня кальция в нервных клетках.

Болезнь Альцгеймера — это серьезное заболевание, которое влияет на память и мышление. Ученые обнаружили, что при этой болезни нарушается баланс кальция в клетках мозга, что приводит к их повреждению. Исследователи предложили использовать специальное соединение под названием NDC-9009, которое помогает клеткам справляться с избытком кальция.

В экспериментах на мышах с болезнью Альцгеймера применение NDC-9009 помогло нормализовать работу нейронов и улучшить память. Специалисты отметили, что эти результаты откроют новые возможности для разработки более безопасных методов лечения болезни Альцгеймера.