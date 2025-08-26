В Алтайском края мужчина изнасиловал и убил девушку, а ее труп выбросил в реку

В Алтайском края мужчина изнасиловал и убил девушку, а ее труп выбросил в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 18-летняя Валерия познакомилась с 37-летним мужчиной в баре. Новый знакомый предложил подвезти ее до дома. По дороге мужчина свернул в безлюдное место и напал на девушку в машине. Валерию изнасиловали и задушили. После расправы убийца выбросил труп в водоем и скрылся.

Убийцу вычислили по горячим следам. Известно, что у него есть семья, дети, ранее он был судим.