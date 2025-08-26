Рязанские полицейские сопроводили группу депортированных иностранцев в аэропорт

Полицейские депортировали семь граждан из стран Средней Азии, Африки и СНГ. Ранее они были осуждены за применение насилия в отношении представителя власти, кражу и оборот наркотиков. Иностранцы отбыли сроки наказания, после этого их пребывание на территории России признали нежелательным. Кроме того, выдворили одного гражданина страны Средней Азии. Он неоднократно нарушал миграционное законодательство. Под конвоем полицейских иностранцы выехали в международный аэропорт столицы для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты приобретали за свой счет.

Въезд в Россию им закрыт на срок от 5 до 10 лет.