Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
Чтв, 28
18°
ЦБ USD 80.68 -0.07 26/08
ЦБ EUR 94.46 0.83 26/08
Нал. USD 80.20 / 80.67 26/08 14:55
Нал. EUR 94.30 / 94.74 26/08 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 134
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 433
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 377
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 450
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские сопроводили группу депортированных иностранцев в аэропорт
Полицейские депортировали семь граждан из стран Средней Азии, Африки и СНГ. Ранее они были осуждены за применение насилия в отношении представителя власти, кражу и оборот наркотиков. Иностранцы отбыли сроки наказания, после этого их пребывание на территории России признали нежелательным. Кроме того, выдворили одного гражданина страны Средней Азии. Он неоднократно нарушал миграционное законодательство. Под конвоем полицейских иностранцы выехали в международный аэропорт столицы для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты приобретали за свой счет.

Рязанские полицейские сопроводили группу депортированных иностранцев в аэропорт. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские депортировали семь граждан из стран Средней Азии, Африки и СНГ.

Ранее они были осуждены за применение насилия в отношении представителя власти, кражу и оборот наркотиков. Иностранцы отбыли сроки наказания, после этого их пребывание на территории России признали нежелательным.

Кроме того, выдворили одного гражданина страны Средней Азии. Он неоднократно нарушал миграционное законодательство.

Под конвоем полицейских иностранцы выехали в международный аэропорт столицы для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты приобретали за свой счет.

Въезд в Россию им закрыт на срок от 5 до 10 лет.