Рязанская прокуратура составила портрет типичного пьяного водителя
Согласно данным прокуратуры, это преимущественно мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. У него есть среднее специальное образование. Типичный пьяный водитель, по данным прокуратуры, обычно безработный или не имеет постоянный заработок.
Рязанская прокуратура составила портрет типичного пьяного водителя. Соответствующая информация размещена в соцсетях областного надзорного органа 26 августа.
Согласно данным прокуратуры, это преимущественно мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. У него есть среднее специальное образование.
Типичный пьяный водитель, по данным прокуратуры, обычно безработный или не имеет постоянный заработок.