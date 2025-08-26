Рязань
Ситуация развернулась в доме № 90 к.1 на улице Большой. По словам местных жителей, у пенсионерки за несколько лет из-за отсутствия контроля размножения развелось множество котов и кошек. Хозяйка не обеспечивала им должного ухода и лечения, из-за чего возникла антисанитария, животные начали умирать. Попытки решить вопрос с горадминистрацией и управлением ветеринарии не принесли результата. Жители дома организовали сбор средств для постепенной стерилизации и лечения питомцев, сделали объявления для пристройства и планируют заказать клининг в квартиру соседки.

Рязанцы рассказали о пожилой соседке, в квартире которой от грязи умирают кошки. Об этом редакции РЗН. Инфо написала читательница.

Ситуация развернулась в доме № 90 к.1 на улице Большой. По словам местных жителей, у пенсионерки за несколько лет из-за отсутствия контроля размножения развелось множество котов и кошек.

Хозяйка не обеспечивала им должного ухода и лечения, из-за чего возникла антисанитария, животные начали умирать.

«Если это будет продолжаться, страшно представить, что ждет животных и хозяйку», — поделилась девушка.

Она добавила, что попытки решить вопрос с горадминистрацией и управлением ветеринарии не принесли результата. В числе причин:

  • отсутствие внятного закона, который способен определить приемлемые условия содержания животных в квартире;
  • невозможность со стороны управления ветеринарии и администрации города попасть в квартиру без разрешения хозяйки;
  • отсутствие приютов для кошек в Рязани.

«Нам напрямую сказали, что в случае, если по какой-то причине квартира останется без хозяйки, то животных либо выкинут на улицу, либо ими займутся волонтеры, если найдутся такие. В итоге мы видим полную некомпетентность органов управления, которая может привести к увеличению числа бездомных животных в нашем городе», — заключила рязанка.

Жители дома организовали сбор средств для постепенной стерилизации и лечения питомцев, сделали объявления для пристройства и планируют заказать клининг в квартиру соседки.

Подробнее прочитать о ситуации можно по ссылке.