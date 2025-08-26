Рязанцы рассказали о нарушающем ПДД водителе маршрутки
Инцидент произошел примерно в 9:00 26 августа. Отмечается, что водитель маршрутки № 90 не соблюдал скоростной режим, около здания пожарной части на улице Семинарской пошел на обгон по встречной полосе с полным салоном пассажиров. «На замечание, чтоб соблюдал ПДД, в адрес получила мат и оскорбление. Прошу соответствующие органы разобраться с поведением данного водителя», — заключила рязанка.
