Рязанцу вручили медаль «Защитник Курской области»
Жителя Захаровского района Тимура Фазилова наградили за совместный с сослуживцами отпор колонне вражеской бронетехники. Боец с позывным «Фаза» находится на территории проведения СВО с февраля 2024 года. По его словам, решение отправиться в зону спецоперации поддержали родные и близкие. «В грустные минуты достаю записочку сестры, где написано: „Я люблю тебя! Возвращайся!“» — поделился военнослужащий.
