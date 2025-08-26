Россиянам назвали самые высокооплачиваемые массовые профессии

Самыми высокооплачиваемыми среди массовых профессий сегодня являются сварщики, каменщики и отделочники. Об этом сообщила НСН со ссылкой на заместителя гендиректора сервиса «Работа. ру» Александра Ветеркова. По его словам, эти специальности входят в топ по оплате труда: стартовый уровень дохода у каменщиков и отделочников и у многих сварщиков начинается от 200 тысяч рублей. Ветерков отметил, что максимальные зарплаты сварщиков достигаются при работе на высокоточных производствах, в строительстве и при вахтовом методе занятости — преимущественно в северных регионах с развитой добывающей промышленностью или масштабными строительными проектами.

Фото: Шедеврум