Россиянам назвали продукты для поддержания иммунитета осенью. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на врача-нутрициолога Екатерину Гузман.
По ее словам, укрепить здоровье и улучшить настроение помогут жирная рыба, зеленые овощи, цитрусовые и кисломолочные продукты. Медик рекомендовала ежедневно употреблять продукты, богатые витамином C (цитрусовые, киви, брокколи, болгарский перец), витамином D (жирная рыба, яичный желток, молоко, йогурт) и витаминами группы B (цельнозерновые продукты, мясо, рыба, яйца).
Эксперт добавила, что цинк важен для иммунной системы и содержится в мясе, морепродуктах и орехах. Витамин A, необходимый для зрения и здоровья кожи, можно найти в моркови, тыкве и шпинате. Пробиотики в кисломолочных продуктах поддерживают здоровье кишечника.
Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и содержатся в жирной рыбе, льняном семени и грецких орехах. Рекомендуется употреблять жирную рыбу не реже двух раз в неделю.