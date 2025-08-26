Роспотребнадзор предупредил рязанцев о рисках отравления грибами
Роспотребнадзор предупредил рязанцев о рисках отравления грибами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что во избежание опасных последствий следует соблюдать правила:
1. Собирать только известные вам грибы.2. Избегать старых, червивых и растущих у дорог грибов.3. Не покупать с рук, особенно в нарезке или сушеными.4. Готовить правильно условно-съедобные грибы (грузди, волнушки) нужно долго вымачивать и солить не менее 6 недель.5. Всегда отваривать грибы перед жаркой или засолкой, не использовать воду от варки.
Также в сообщении добавили, что употреблять грибы в пищу нельзя детям младше 8 лет, беременным, кормящим женщинам и пожилым людям.