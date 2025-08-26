«Почта России» приостановила отправку посылок в США
Отмечается, что решение не затронет письма. По данным агентства Bloomberg, с 29 августа Штаты отменяют беспошлинную доставка вещей дешевле $800 (64,3 тысячи рублей). В связи с этим почтовые службы по всему миру прекратили отправку посылок.
