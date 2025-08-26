Опубликованы подробности серьезного ДТП в центре Рязани
Авария случилась 25 августа, примерно в 22:30, около дома № 18 на улице Ленина. По предварительной информации полиции, 23-летний житель Спасского района на «Хендай Салярис» столкнулся с мотоциклом «Сузуки», за рулем которого был 20-летний житель Рязанского района. В результате ДТП водителю двухколесного транспортного средства потребовалась медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщилось, что после аварии мотоциклист лежал на тротуаре.