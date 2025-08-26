Новым прокурором Клепиковского района стал Алексей Васильев
Новым прокурором Клепиковского района стал Алексей Васильев. Об этом сообщила пресс-служба областного надзорного органа.
Советник юстиции Алексей Васильев назначен на должность 25 августа генпрокурором РФ.
Он окончил в 2008 году академию ФСИН по специальности «Юриспруденция».
С 2008 по 2012 год служил в подразделениях УФСИН России по Тамбовской области, с 2013 по 2017 год был следователем, старшим следователем Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области.
В органах прокуратуры работает с января 2017 года, замещал должности помощника прокурора Ермишинского района, зампрокурора Шацкого района.
В марте 2024 года был назначен на должность зампрокурора Железнодорожного района Рязани.