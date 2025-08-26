На Солнце зафиксировали две сильные вспышки продолжительностью почти час

В ночь на 26 августа на поверхности Солнца произошло две значительные вспышки, относящиеся к предпоследнему по силе классу M. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Первую, мощностью M3.3, зарегистрировали в 03:30 по московскому времени в области солнечных пятен под номером 4199, расположенной на координатах N00E89. Она продлилась 33 минуты. Вскоре после этого, в 03:45 мск, в рентгеновском диапазоне зафиксировали вторую вспышку класса M1.3, продолжавшуюся 24 минуты, также в группе пятен 4199 (N02E87).

Солнечные вспышки классифицируются от слабейших A до самых мощных X, где каждый следующий класс обозначает десятикратное усиление рентгеновского излучения, достигающего Земли.

Фото: Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P