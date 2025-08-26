Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
Чтв, 28
18°
ЦБ USD 80.68 -0.07 26/08
ЦБ EUR 94.46 0.83 26/08
Нал. USD 80.20 / 80.57 26/08 10:15
Нал. EUR 94.10 / 94.88 26/08 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 948
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 412
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 356
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 432
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На Солнце зафиксировали две сильные вспышки продолжительностью почти час
В ночь на 26 августа на поверхности Солнца произошло две значительные вспышки, относящиеся к предпоследнему по силе классу M. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Первую, мощностью M3.3, зарегистрировали в 03:30 по московскому времени в области солнечных пятен под номером 4199, расположенной на координатах N00E89. Она продлилась 33 минуты. Вскоре после этого, в 03:45 мск, в рентгеновском диапазоне зафиксировали вторую вспышку класса M1.3, продолжавшуюся 24 минуты, также в группе пятен 4199 (N02E87).

В ночь на 26 августа на поверхности Солнца произошло две значительные вспышки, относящиеся к предпоследнему по силе классу M. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Уточняется, что вспышки длились почти час.

Первую, мощностью M3.3, зарегистрировали в 03:30 по московскому времени в области солнечных пятен под номером 4199, расположенной на координатах N00E89. Она продлилась 33 минуты. Вскоре после этого, в 03:45 мск, в рентгеновском диапазоне зафиксировали вторую вспышку класса M1.3, продолжавшуюся 24 минуты, также в группе пятен 4199 (N02E87).

Солнечные вспышки классифицируются от слабейших A до самых мощных X, где каждый следующий класс обозначает десятикратное усиление рентгеновского излучения, достигающего Земли.

Фото: Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P