Мэрия предупредила рязанцев о закрытии движения и парковок на нескольких улицах
Мэрия предупредила рязанцев о закрытии движения и парковок на нескольких улицах. Информация размещена на сайте горадминистрации.
Мера связана с проведением праздничных мероприятий, посвященных 930-летию Рязани.
Транспорт не будет ходить:
- 29 и 30 августа с 8:00 до 23:00 по части дороги от ул. Новослободской до д. № 36 по ул. Лево-Лыбедской;
- 29 августа с 8:00 до 23:00 от перекрестка ул. Николодворянской и Полонского до территории ул. Лево-Лыбедской и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с ул. Новослободской;
- с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября по проезду за памятником В. И. Ленину;
- 5 сентября с 15:00 до 22:00 по ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.
Оставлять машины на стоянку будет нельзя:
- с 8:00 29 августа до 23:00 30 августа части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской;
- с 20:00 28 августа до 23:00 29 августа частей ул. Лево-Лыбедской и Николодворянской и Посадского переулка, прилегающих к территории Цирка;
- 30 августа с 6:00 до 16:00 на съезде с ул. Маяковского до д. 44Б по ул. Маяковского;
- с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября на проезде за памятником В. И. Ленину;
- 5 сентября с 6:00 до 22:00 на ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.
Жителей попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.