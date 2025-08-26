Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 355
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 455
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 393
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 468
Мэрия предупредила рязанцев о закрытии движения и парковок на нескольких улицах
Мэрия предупредила рязанцев о закрытии движения и парковок на нескольких улицах. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Мера связана с проведением праздничных мероприятий, посвященных 930-летию Рязани.

Транспорт не будет ходить:

  • 29 и 30 августа с 8:00 до 23:00 по части дороги от ул. Новослободской до д. № 36 по ул. Лево-Лыбедской;
  • 29 августа с 8:00 до 23:00 от перекрестка ул. Николодворянской и Полонского до территории ул. Лево-Лыбедской и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с ул. Новослободской;
  • с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября по проезду за памятником В. И. Ленину;
  • 5 сентября с 15:00 до 22:00 по ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.

Оставлять машины на стоянку будет нельзя:

  • с 8:00 29 августа до 23:00 30 августа части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской;
  • с 20:00 28 августа до 23:00 29 августа частей ул. Лево-Лыбедской и Николодворянской и Посадского переулка, прилегающих к территории Цирка;
  • 30 августа с 6:00 до 16:00 на съезде с ул. Маяковского до д. 44Б по ул. Маяковского;
  • с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября на проезде за памятником В. И. Ленину;
  • 5 сентября с 6:00 до 22:00 на ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.

Жителей попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.